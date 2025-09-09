Ученый Каверин признался, что в Афганистане тюрьмы лучше, чем в России

09 сентября 2025, 05:47

Российский этнограф Святослав Каверин рассказал о быте в афганских тюрьмах

Фото: iStock/BrianAJackson

Российский этнограф Святослав Каверин, освобожденный из-под стражи в Афганистане, подробно рассказал о бытовых условиях в камерах, где он проводил гимнастику с сокамерниками, пел советские детские песни и оставил надписи в каждой камере.





Во время заключения в афганских тюрьмах российский ученый Святослав Каверин разработал собственную систему поддержания морального и физического состояния. В интервью журналистам он рассказал, что в каждой камере оставлял русское слово из трех букв, организовывал групповую гимнастику с сокамерниками и пел советские детские песни — «От улыбки станет всем светлее», «В лесу родилась елочка», а также композиции группы «Кино» .



Каверин описал три места содержания: от относительно комфортной камеры с свободным перемещением по коридору до переполненной камеры СИЗО, где находилось до 6 человек. Он отметил, что афганская еда была очень жирной, но питательной — за время заключения он даже «немного отъелся». В последние дни устроил голодовку в знак протеста.



Особые сложности возникали со сном — свет в камерах не выключался никогда из-за опасений талибов, что заключенные могут напасть на охрану. Прогулки происходили в цементных коробках, лишь в последний день ему удалось добиться выхода на газон. Телефонные звонки, включая связь с посольством и родными, были запрещены все 52 дня заключения.



Ученый провел неожиданное сравнение:





«В Афганистане тюрьмы лучше, чем в России… В камере была дружеская обстановка, хорошие люди. Сотрудники-талибы были — черти, были — звери, были — очень добрые люди».