В Петербурге двухлетний малыш выпал из окна четвёртого этажа

В Санкт-Петербурге двухлетний ребёнок выпал из окна четвёртого этажа и выжил
В Санкт-Петербурге двухлетний ребёнок выпал из окна многоэтажки и выжил. Подробности приводит пресс-служба городской прокуратуры.



Малыш выпал из окна квартиры на четвёртом этаже дома на улице Ключевой. Сообщается, что в момент происшествия ребёнок находился дома с бабушкой.

Пенсионерка была на кухне и услышала шум в соседней комнате. Когда она вошла туда, мальчика в помещении уже не оказалось. Врачи госпитализировали пострадавшего в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии.

У ребёнка диагностировали перелом затылочной кости, ушиб и сотрясение мозга, переломы трёх рёбер и повреждение лёгких. Прокуратура Калининского района устанавливает все причины и обстоятельства падения малолетнего.

Ранее в школе Казани мальчик на глазах учительницы выпал из окна третьего этажа.

