В Петербурге двухлетний малыш выпал из окна четвёртого этажа
В Санкт-Петербурге двухлетний ребёнок выпал из окна многоэтажки и выжил. Подробности приводит пресс-служба городской прокуратуры.
Малыш выпал из окна квартиры на четвёртом этаже дома на улице Ключевой. Сообщается, что в момент происшествия ребёнок находился дома с бабушкой.
Пенсионерка была на кухне и услышала шум в соседней комнате. Когда она вошла туда, мальчика в помещении уже не оказалось. Врачи госпитализировали пострадавшего в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии.
У ребёнка диагностировали перелом затылочной кости, ушиб и сотрясение мозга, переломы трёх рёбер и повреждение лёгких. Прокуратура Калининского района устанавливает все причины и обстоятельства падения малолетнего.
Ранее в школе Казани мальчик на глазах учительницы выпал из окна третьего этажа.
Читайте также: