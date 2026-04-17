Житель Пензы потерял почти 4 млн руб после звонка о «перерасчете пенсии»
Житель Пензы 1960 года рождения отдал мошенникам почти 4 миллиона рублей после звонка о «перерасчете пенсии». В пресс-службе УМВД России сообщили, что сначала незнакомец представился сотрудником фонда социальной защиты и убедил мужчину назвать код из СМС. Об этом пишет РИА Новости.
После этого пенсионеру позвонил лжесиловик. Собеседник заявил, что со счета якобы пытаются украсть деньги. Он уговорил россиянина перевести 1,39 миллиона рублей на «безопасный счет». Позже аферисты потребовали закрыть все вклады, купить доллары и передать наличные курьеру. Пензяк обменял почти 2,5 миллиона рублей и отдал валюту незнакомцу возле своего дома. Полицейские возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Сейчас силовики ищут причастных. За такое преступление грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что в Солнечногорске полицейские задержали дропповода и дроппера, причастных к хищению четырёх миллионов рублей.
