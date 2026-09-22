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В Кузбассе грузовой поезд протаранил квадроцикл

Фото: iStock/Vitaliy Shkadinov

В Кемеровской области грузовой поезд столкнулся с квадроциклом, который застрял на путях. Об этом сообщили в региональной транспортной полиции.



По данным «Сiбдепо», водитель квадроцикла хотел проехать через рельсы в месте, где проезд отсутствует, и застрял на путях. В какой-то момент показался грузовой поезд.

«Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. К счастью, никто не пострадал», — говорится в материале издания.

Водителя привлекли к ответственности по двум статьям: за несоблюдение правил проезда через железнодорожные пути и за управление транспортным средством без водительского удостоверения. За второе нарушение ему может грозить лишение прав на срок до шести месяцев. Квадроцикл поместили на специализированную стоянку.
Элина Позднякова

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