В Кузбассе грузовой поезд протаранил квадроцикл
В Кемеровской области грузовой поезд столкнулся с квадроциклом, который застрял на путях. Об этом сообщили в региональной транспортной полиции.
По данным «Сiбдепо», водитель квадроцикла хотел проехать через рельсы в месте, где проезд отсутствует, и застрял на путях. В какой-то момент показался грузовой поезд.
«Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. К счастью, никто не пострадал», — говорится в материале издания.
Водителя привлекли к ответственности по двум статьям: за несоблюдение правил проезда через железнодорожные пути и за управление транспортным средством без водительского удостоверения. За второе нарушение ему может грозить лишение прав на срок до шести месяцев. Квадроцикл поместили на специализированную стоянку.