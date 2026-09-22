В Кузбассе грузовой поезд протаранил квадроцикл

22 сентября 2026, 22:54

Фото: iStock/Vitaliy Shkadinov

В Кемеровской области грузовой поезд столкнулся с квадроциклом, который застрял на путях. Об этом сообщили в региональной транспортной полиции.





По данным «Сiбдепо», водитель квадроцикла хотел проехать через рельсы в месте, где проезд отсутствует, и застрял на путях. В какой-то момент показался грузовой поезд.





«Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. К счастью, никто не пострадал», — говорится в материале издания.