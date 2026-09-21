Массовое ДТП со смертельным исходом произошло в Челябинской области

21 сентября 2026, 20:42

Шесть автомобилей столкнулись в Магнитогорске, погиб водитель

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В Магнитогорске Челябинской области произошло ДТП с участием шести автомобилей, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.