Массовое ДТП со смертельным исходом произошло в Челябинской области
В Магнитогорске Челябинской области произошло ДТП с участием шести автомобилей, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Авария произошла на улице 9 Мая. По предварительным данным, столкнулись шесть транспортных средств. В результате на месте происшествия погиб 21-летний шофер автомобиля Daewoo Nexia.
Еще двоих водителей доставили в медицинское учреждение. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.
Ранее жесткое ДТП с пассажирским автобусом произошло под Самарой. Подробности — в нашем материале.
Читайте также: