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Массовое ДТП со смертельным исходом произошло в Челябинской области

Шесть автомобилей столкнулись в Магнитогорске, погиб водитель
Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В Магнитогорске Челябинской области произошло ДТП с участием шести автомобилей, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.



Авария произошла на улице 9 Мая. По предварительным данным, столкнулись шесть транспортных средств. В результате на месте происшествия погиб 21-летний шофер автомобиля Daewoo Nexia.

Еще двоих водителей доставили в медицинское учреждение. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Ранее жесткое ДТП с пассажирским автобусом произошло под Самарой. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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