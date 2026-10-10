В Ленобласти на железнодорожных путях нашли тело мужчины
В Ленинградской области рядом с железнодорожными путями нашли тело мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
Происшествие случилось в районе станции «Грузино». На место оперативно выехал дежурный караул ПСС Агалатово. В ходе розыскных мероприятий спасатели обнаружили тело мужчины, которое лежало на железнодорожных путях, и передали его специальным службам.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. Возраст погибшего в материале не приводится, точные причины его смерти пока также неизвестны.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Германии машинист грузового поезда уснул в кабине в нетрезвом состоянии и парализовал движение на участке железной дороги в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
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