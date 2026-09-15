В Кузбассе мотоциклист упал при попытке уйти от погони

15 сентября 2026, 17:19

Фото: iStock/Osobystist

Минувшей ночью в Новокузнецке байкер упал с мотоцикла, пытаясь скрыться от полицейских. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести, рассказали в Кузбасском центре медицины катастроф.





По данным очевидцев, водитель мотоцикла на полной скорости проехал под мостом, потом повернул на мост и врезался в ограждение. Через 10 минут прибыла реанимационная бригада, пишет VSE42.RU.





«Мужчина, 40 лет, в состоянии средней степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

«Фигурант двигался на автомобиле "Лада Гранта". На регулируемом перекрестке и при повороте налево не уступил дорогу 44-летнему водителю автомобиля "Киа Соул", имевшему преимущество», — рассказали в ведомстве.