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В Кузбассе мотоциклист упал при попытке уйти от погони

Фото: iStock/Osobystist

Минувшей ночью в Новокузнецке байкер упал с мотоцикла, пытаясь скрыться от полицейских. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести, рассказали в Кузбасском центре медицины катастроф.



По данным очевидцев, водитель мотоцикла на полной скорости проехал под мостом, потом повернул на мост и врезался в ограждение. Через 10 минут прибыла реанимационная бригада, пишет VSE42.RU.

«Мужчина, 40 лет, в состоянии средней степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все причины и обстоятельства аварии.

Тем временем 66-летнему пенсионеру из Кемерова грозит до двух лет лишения свободы из-за аварии, в которой пострадала женщина, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

«Фигурант двигался на автомобиле "Лада Гранта". На регулируемом перекрестке и при повороте налево не уступил дорогу 44-летнему водителю автомобиля "Киа Соул", имевшему преимущество», — рассказали в ведомстве.

В результате столкновения пострадала пассажирка иномарки, у неё диагностировали различные травмы, что считается нанесением тяжкого вреда здоровью. Сейчас дело уже передали в суд.
Элина Позднякова

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