На трассе под Новгородом лось спровоцировал смертельное ДТП
В Новгородской области произошло ДТП с участием лося: один человек погиб, ещё один пострадал. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в Старорусском округе. Животное внезапно выбежало на дорогу перед автомобилем Renault Logan белого цвета.
От удара машину отбросило в овраг. 35-летний пассажир транспортного средства скончался на месте. 45-летнего водителя с множественными травмами доставили в больницу. Лось от наезда автомобиля погиб.
Отмечается, что это не первый подобный случай за последнее время. Накануне в Подмосковье сохатый врезался в легковушку, а его туша перевернула вторую машину. Сейчас у лосей брачный период, поэтому они чаще выходят из леса на трассы и в города.
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