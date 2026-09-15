На трассе под Новгородом лось спровоцировал смертельное ДТП

15 сентября 2026, 11:34

Под Новгородом автомобиль столкнулся с лосём, один человек погиб, один пострадал

Фото: Istock/steverts

В Новгородской области произошло ДТП с участием лося: один человек погиб, ещё один пострадал. Об этом информирует Telegram-канал Baza.