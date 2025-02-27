В Кузбассе мужчина упал в глубокую яму и сломал ногу

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В Кузбассе мужчина рухнул в глубокую яму при проведении строительных работ в доме. Доставать его пришлось спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по защите населения и территории.
Диспетчеру поступило сообщение о том, что в Мариинске мужчина при проведении строительных работ в доме провалился в глубокую яму и достать своими силами его не получается. Тогда на место прибыли сотрудники Агентства и провели целую спасательную операцию.
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«Спасатели Мариинского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, спустились в открытую строительную яму, глубиной 2,5 м, подняли мужчину», — пишет «Сiбдепо».Выяснилось, что при падении мужчина сломал ногу. Спасатели на носилках донесли его до автомобиля скорой помощи.
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Элина Позднякова