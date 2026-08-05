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В Петропавловске-Камчатском двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа

Фото: Istock/Tuanjai

В Петропавловске-Камчатском двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа. Об этом информирует управление СК РФ по региону.



После случившегося медики экстренно доставили пострадавшего в больницу с травмами. Где находились родители в момент происшествия, официальные источники не уточняют.

В настоящее время врачи оказывают малышу необходимую помощь. Следователи регионального управления СК проводят проверку и устанавливают детали случившегося.

Ранее сообщалось об аналогичном инциденте в Москве. Там четырёхлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже и выжил. До этого в Забайкалье трёхлетний ребёнок выпал из автомобиля на ходу.

Ольга Щелокова

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