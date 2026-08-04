Россиянин под наркотиками ворвался в детский сад с ножом и набросился на детей
Суд назначил принудительное лечение жителю Оренбургской области, который напал с ножом на детский сад. Информацию предоставила пресс-служба Бугурусланского городского суда.
Следствие установило, что в феврале 2026 года обвиняемый в состоянии наркотического опьянения проник на территорию дошкольного учреждения, а затем зашёл в здание. Мужчина попытался ударить ножом детей, однако воспитатели оказали ему сопротивление и вызвали полицию.
В результате инцидента пострадала одна из сотрудниц. Суд принял решение направить нападавшего на принудительное лечение. Ранее против него уже возбудили уголовные дела по статьям о покушении и хулиганстве.
До этого в Москве росгвардейцы задержали мужчину, который напал на охранника торгового центра. Сообщается, что дебошир избил сотрудника бутылкой.
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