В Кузбассе на ученика в школе рухнула пожарная лестница
В Крапивинской школе во время перемены на школьника упала пожарная лестница. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов Кузбасса.
По данным VSE42.RU, инцидент произошёл в январе 2026 года. Лестницу оставили без крепления в свободном для доступа детей месте. У школьника диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и ссадины.
Прокурор подал иск в суд о взыскании компенсации морального вреда в пользу мальчика.
«Суд пришёл к выводу о наличии оснований для взыскания компенсации морального вреда», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы.Теперь школа должна выплатить пострадавшему ребёнку 50 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу. Прокуратура держит его исполнение на контроле.