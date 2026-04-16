В Кузбассе на ученика в школе рухнула пожарная лестница

16 апреля 2026, 14:08

В Крапивинской школе во время перемены на школьника упала пожарная лестница. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов Кузбасса.





По данным VSE42.RU, инцидент произошёл в январе 2026 года. Лестницу оставили без крепления в свободном для доступа детей месте. У школьника диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и ссадины.



Прокурор подал иск в суд о взыскании компенсации морального вреда в пользу мальчика.





«Суд пришёл к выводу о наличии оснований для взыскания компенсации морального вреда», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы.