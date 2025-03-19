В Кузбассе началась проверка сотрудников школы, в которой избивают девочек

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Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело по факту массовых избиений девочек в новокузнецкой школе №8.
По данным «Сiбдепо», после видео с избиением девочки в школе, которое попало в Сеть, а также многочисленных жалоб родителей учеников на безразличие сотрудников школы, началась соответствующая проверка.
Теперь же уголовное дело возбудили на администрацию школы по статье «Халатность». Следователи выясняют все подробности и причины, которые могли способствовать избиениям детей сверстниками.
Напомним, в Сети появилось видео с избиением девочки в школе № 8 Новокузнецка. Семиклассницы окружили одну сверстницу и по очереди били ее. При этом родители некоторых детей заявили, что эти девочки унижают и избивают других школьниц с начала учебного года, а после распространяют видео по школьным чатам.
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«Администрация школы знает о ситуации, проводит воспитательные беседы, но проблема сохраняется уже несколько месяцев», — уточнили в СК Кузбасса.
Теперь же уголовное дело возбудили на администрацию школы по статье «Халатность». Следователи выясняют все подробности и причины, которые могли способствовать избиениям детей сверстниками.
Напомним, в Сети появилось видео с избиением девочки в школе № 8 Новокузнецка. Семиклассницы окружили одну сверстницу и по очереди били ее. При этом родители некоторых детей заявили, что эти девочки унижают и избивают других школьниц с начала учебного года, а после распространяют видео по школьным чатам.
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Элина Позднякова