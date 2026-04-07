В Кузбассе нашли тело 9-летней девочки, провалившейся под лед
В Кузбассе обнаружили тело 9-летней девочки, которая провалилась под лед на реке Уса во время прогулки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
По данным «Сiбдепо», в рамках уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности уже назначены необходимые судебные экспертизы.
Трагедия случилась 5 апреля. Компания детей гуляла у моста через реку Уса. В какой-то момент девочка вышла на лед и провалилась в холодную воду. Тело ребенка нашли на следующий день на расстоянии около 200 метров ниже по течению. Его подняли на поверхность.
Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего, а также проводят оперативно-следственные мероприятия. СК возбудил уголовное дело, а областная прокуратура держит расследование дела на собственном контроле.
