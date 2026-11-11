В Кузбассе обвиняемому в заказном убийстве вынесли приговор
Кемеровский областной суд, заседавший в Новокузнецке, оправдал местного жителя, обвинявшегося в организации заказного убийства. Об этом сообщает Объединенный пресс-центр судов региона.
По версии следствия, в 2018 году обвиняемый организовал убийство другого жителя Новокузнецка по найму, пишет VSE42.RU. Спустя несколько лет дело дошло до суда, и его рассмотрела коллегия присяжных заседателей.
При вынесении вердикта присяжные отвечали на ключевой вопрос: доказано ли, что мужчина действительно совершил инкриминируемые ему действия. Ответ оказался отрицательным — достаточных доказательств вины представлено не было.
На основании вердикта присяжных суд постановил оправдательный приговор. На момент публикации решение еще не вступило в законную силу — у сторон остается возможность его обжаловать.
Читайте также: