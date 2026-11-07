В Карелии суд оправдал внука по делу об убийстве бабушки

07 ноября 2026, 13:18

В Карелии присяжные оправдали внука по делу об убийстве бабушки

Фото: istockphoto/AMilkin

Верховный суд Карелии вынес оправдательный приговор по делу об убийстве пожилой женщины — обвиняемым выступал её внук. Коллегия присяжных заседателей 6 ноября признала недоказанной его причастность к насильственной смерти бабушки, сообщила в Макс объединённая пресс-служба судов региона.