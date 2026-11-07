В Карелии суд оправдал внука по делу об убийстве бабушки
Верховный суд Карелии вынес оправдательный приговор по делу об убийстве пожилой женщины — обвиняемым выступал её внук. Коллегия присяжных заседателей 6 ноября признала недоказанной его причастность к насильственной смерти бабушки, сообщила в Макс объединённая пресс-служба судов региона.
На основании статьи 346 УПК РФ подсудимого объявили оправданным и освободили из-под стражи в зале суда. По версии обвинения, убийство совершили путём удушения в период с 5 по 6 июля 2025 года на даче в Пряжинском районе. Потерпевшая, по данным следствия, находилась в беспомощном состоянии.
Ранее мужчина избил петербурженку и похитил ее сына-подростка под угрозой ножа. Таким образом он хотел помириться.
Кроме того, школьница смогла спастись от педофила благодаря видеоигре. Все произошло в мае прошлого года.
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