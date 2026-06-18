В Кузбассе осудили мать за многолетнее истязание троих детей

18 июня 2026, 11:44

Фото: iStock/AMilkin

Жительница Кузбасса на протяжении пяти лет жестоко избивала своих троих детей, за что получила три года и один месяц лишения свободы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.





По данным VSE42.RU, следствие установило, что женщина с 2019 по 2024 годы регулярно создавала для детей угрожающую обстановку. Она била их, причиняла другую физическую боль, а также психические страдания. Вину мать полностью признала. Старшие дети переданы на воспитание отцу, а младшего мальчика поместили в социальное учреждение.





«Первоначальный приговор суда составил три года и один месяц лишения свободы. Однако Кемеровский областной суд, рассмотрев апелляцию прокуратуры, ужесточил наказание, добавив к сроку еще 10 дней. Итоговый вердикт — 3 года 1 месяц 10 дней», — пишет «Сiбдепо».