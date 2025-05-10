Неизвестные срезали с венков у мемориала Дахау российские и белорусские ленты

Фото: iStock/pticelov
Неизвестные вандалы повредили венки, возложенные представителями России и Белоруссии к мемориалу около бывшего концлагеря Дахау в Германии, срезав ленты с национальной символикой. Об этом сообщило посольство РФ в ФРГ, передает ТАСС.
Траурные мероприятия прошли 6 мая у памятной плиты на территории бывшего стрельбища СС «Хебертсхаузен» вблизи бывшего концентрационного лагеря Дахау на юге Германии. Десятки советских военнопленных были зверски расстреляны в этом месте. В сентябре 1944 года здесь погибло 92 красноармейца — члены лагерного сопротивления, которые планировали восстание.
В церемонии с целью почтить память погибших приняли участие посол России в ФРГ Сергей Нечаев, генконсул РФ в Бонне Олег Красницкий, представители генконсульства Белоруссии в Мюнхене, дипломаты, активисты, россияне и местные жители.
На следующий день обнаружилось, что все ленты с венков исчезли. Подчеркивается, что акт вандализма оскверняет память жертв нацизма и требует расследования.
Читайте также:
Жители Вены на День Победы включили в центре города песню на стихи Марии Захаровой
«Поклон всем, кто дал нам возможность жить»: Звёзды выложили архивные фото своих героев войны в честь 9 мая
Рэпера Лешу Свика экстренно госпитализировали с кровотечением желудка
В церемонии с целью почтить память погибших приняли участие посол России в ФРГ Сергей Нечаев, генконсул РФ в Бонне Олег Красницкий, представители генконсульства Белоруссии в Мюнхене, дипломаты, активисты, россияне и местные жители.
На следующий день обнаружилось, что все ленты с венков исчезли. Подчеркивается, что акт вандализма оскверняет память жертв нацизма и требует расследования.
«6 мая было возложение в Дахау... К сожалению, срезали все наши ленты – и российские, и белорусские», — передает сообщение посольства РИА Новости.
Читайте также:
Жители Вены на День Победы включили в центре города песню на стихи Марии Захаровой
«Поклон всем, кто дал нам возможность жить»: Звёзды выложили архивные фото своих героев войны в честь 9 мая
Рэпера Лешу Свика экстренно госпитализировали с кровотечением желудка
Мария Моисеева