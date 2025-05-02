Вандалы осквернили памятник Неизвестному солдату в Херсонской области

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Памятник Неизвестному солдату осквернили вандалы в Херсонской области. Как уточнили в пресс-службе администрации городского округа города Новая Каховка, все произошло в Таврийске.
«В городе Таврийск вандалы осквернили памятник», — сказано в публикации.Злоумышленники поломали тротуарную плитку, сняли российский флаг, Знамя Победы и флаг «Единой России» в парке на Молодежной улице возле монумента «Неизвестный солдат — защитник Отечества». Полиция уже разыскивает вандалов.
Накануне глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о двух пострадавших после атаки со стороны ВСУ.
Херсонская область вошла в состав России в результате сентябрьского референдума 2022 года. Решение было принято большинством голосов.
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