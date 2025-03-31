Вандалы осквернили могилу военкора «Известий» Федорчака в Крыму

Минувшей ночью неизвестные осквернили в Крыму могилу военного корреспондента издания «Известия» Александра Федорчака, который погиб в районе Купянска при обстреле ВСУ, а также могилы еще троих бойцов СВО. Об этом сообщил глава Нижнегорского района республики Антон Кравец.