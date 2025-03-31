Вандалы осквернили могилу военкора «Известий» Федорчака в Крыму

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Минувшей ночью неизвестные осквернили в Крыму могилу военного корреспондента издания «Известия» Александра Федорчака, который погиб в районе Купянска при обстреле ВСУ, а также могилы еще троих бойцов СВО. Об этом сообщил глава Нижнегорского района республики Антон Кравец.
«Сегодня ночью на кладбище пгт Нижнегорский вандалы подожгли могилы военного корреспондента Александра Федорчака и ещё 3-х бойцов СВО. На месте работают сотрудники правоохранительных органов», — написал Кравец в Telegram-канале.
Он отметил, что полиция устанавливает личности вандалов, а также причины и обстоятельства происшествия.
Также, по словам главы района, семьям погибших, чьи могилы были осквернены, власти окажут всю необходимую помощь для их восстановления.
24 марта стало известно о гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в районе Купянска в ЛНР. Автомобиль, в котором находились Федорчак, корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Панов и водитель съемочной группы Руслан Сиркели, попал под удар, нанесенный предположительно ракетами из РСЗО HIMARS. Все трое погибли на месте.
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