В Кузбассе пострадавшим от обрушения шахты «Листвяжная» выделили миллиард рублей

Собственник кузбасской шахты «Листвяжная» Михаил Федяев сообщил о выделении 1,093 миллиарда рублей на помощь семьям погибших и пострадавших в результате аварии 2021 года. Об этом пишет РИА Новости.



В рамках поддержки компания не только предоставила дополнительные денежные компенсации, но и взяла на себя расходы по улучшению жилищных условий, приобретению квартир и их ремонту. Также семьям оказана помощь в покупке автомобилей, мебели и бытовой техники. Кроме того, предусмотрены дополнительные ежемесячные пособия на детей и иждивенцев.

Помощь получили не только пострадавшие работники предприятия и семьи погибших шахтёров, но и семьи сотрудников военизированной горноспасательной части, следует из показаний Федяева.

Трагедия произошла 25 ноября 2021 года, когда в результате взрыва метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погиб 51 человек. На момент аварии под землёй находились 285 человек. В ходе спасательной операции погибли пять сотрудников экстренных служб.

