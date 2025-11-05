В Кузбассе пострадавшим от обрушения шахты «Листвяжная» выделили миллиард рублей

05 ноября 2025, 05:03

Владелец шахты «Листвяжная» в Кузбассе выделил миллиард рублей пострадавшим

Фото: istockphoto / NeilLockhart

Собственник кузбасской шахты «Листвяжная» Михаил Федяев сообщил о выделении 1,093 миллиарда рублей на помощь семьям погибших и пострадавших в результате аварии 2021 года. Об этом пишет РИА Новости.