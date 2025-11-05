В Кузбассе пострадавшим от обрушения шахты «Листвяжная» выделили миллиард рублей
Собственник кузбасской шахты «Листвяжная» Михаил Федяев сообщил о выделении 1,093 миллиарда рублей на помощь семьям погибших и пострадавших в результате аварии 2021 года. Об этом пишет РИА Новости.
В рамках поддержки компания не только предоставила дополнительные денежные компенсации, но и взяла на себя расходы по улучшению жилищных условий, приобретению квартир и их ремонту. Также семьям оказана помощь в покупке автомобилей, мебели и бытовой техники. Кроме того, предусмотрены дополнительные ежемесячные пособия на детей и иждивенцев.
Помощь получили не только пострадавшие работники предприятия и семьи погибших шахтёров, но и семьи сотрудников военизированной горноспасательной части, следует из показаний Федяева.
Трагедия произошла 25 ноября 2021 года, когда в результате взрыва метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погиб 51 человек. На момент аварии под землёй находились 285 человек. В ходе спасательной операции погибли пять сотрудников экстренных служб.
