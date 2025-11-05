В Лондоне на женщину напал неизвестный с ножом

05 ноября 2025, 03:31

Полиция сообщила о ножевом нападении в Лондоне

Фото: istockphoto / GankaTt

В парке северного Лондона совершено ножевое нападение на 20-летнюю женщину. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на местную полицию.