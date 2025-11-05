В Лондоне на женщину напал неизвестный с ножом
В парке северного Лондона совершено ножевое нападение на 20-летнюю женщину. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на местную полицию.
Пострадавшая получила травмы и была экстренно госпитализирована после оказания первой помощи на месте происшествия. В настоящее время медики оценивают её состояние, однако подробности о тяжести полученных ранений не разглашаются.
Правоохранительные органы усилили меры безопасности в районе нападения. В рамках расследования в парке будет увеличено количество патрульных нарядов. Несмотря на оперативные действия полиции, злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, его розыск продолжается.
Полиция Лондона призывает свидетелей происшествия обратиться в правоохранительные органы для оказания содействия в расследовании данного инцидента.
