В Кузбассе пожилая пара погибла при пожаре

17 сентября 2026, 23:45

Фото: iStock/wirot pathi

В Юргинском муниципальном округе Кемеровской области при пожаре погибли два человека. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете Кузбасса.





По данным «Сiбдепо», ЧП произошло 16 сентября в частном доме на улице Линейной. Предположительно, огонь возник в постройке во дворе, а потом перекинулся на дом. При тушении возгорания там обнаружили тела 68-летней женщины и 75-летнего мужчины.





«Причина возгорания устанавливается. По факту произошедшего организована доследственная проверка по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователь с участием специалиста осмотрел место происшествия и опросил очевидцев», — отметили в ведомстве.