При обрушении кровли на шахте «Таштагольская» в Кузбассе пострадал человек

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Один человек пострадал при обрушении кровли на шахте «Таштагольская» в Кузбассе. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Уточняется, что пострадавшему оказали амбулаторную помощь. В настоящее время работа шахты приостановлена на время проведения спасательных работ.
На шахте «Таштагольская» произошло обрушение кровли. Сообщается, что под завалами находится человек, его поисками занимаются горноспасатели. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.
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