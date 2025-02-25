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В Кузбассе раскрыли тайну таинственного исчезновения 16-летней студентки

В Кузбассе нашли пропавшую студентку
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В Кузбассе студентка не вернулась в общежитие, после чего ее начали искать. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.
По данным издания, сотрудники Росгвардии пропавшую девушку нашли в Югре. Оказалось, что она уехала из поселка Яшкино, но не предупредила об этом работников общежития при учебном заведении. Когда студентка не пришла ночевать, сотрудники сразу обратились в полицию.

Информацию с приметами 16-летней девушки передали всем подразделениям вневедомственной охраны Росгвардии. Уже вечером юргинские росгвардейцы обнаружили пропавшую на улице Заводской, когда она выходила из подъезда.

Отмечается, что студентка сразу после занятий отправилась в другой город в гости к другу.

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Доли в организациях и охотничьи ружья: опубликован полный список арестованного имущества Алексея Блиновского
Опубликован полный список арестованного имущества Алексея Блиновского
25 февраля 2025, 14:42

Фото: iStock/Zolnierek

Telegram-канал Mash опубликовал полный список арестованного имущества супруга находящейся в СИЗО Елены Блиновской Алексея.
В общей сложности судом были арестованы 1,4 миллиарда рублей на счетах Алексея Блиновского, его доли участия в восьми организациях, охотничье оружие, мотоцикл, гидроцикл и другое.

В частности, речь идёт о 100% доли в ООО «Алмаз» и ООО «Океан молодости», 80% доли в ООО «Праймфуд» и ООО «Рыбная история», 50% доли в ООО «Три кошки», ООО «Подари мечту» и ООО «Оливия групп».

Кроме того, решением суда был арестован пай в закрытом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «РСХБ-Фонд Золото», мотоцикл Harley-Davidson стоимостью четыре миллиона рублей, УАЗ «Буханка» и семь прицепов на общую сумму в два миллиона рублей, вездеход-амфибия за порядка 10 миллионов рублей, два гидроцикла и аэролодка общей стоимостью 13 миллионов рублей.

Также под арест пошли два охотничьих ружья стоимостью около одного миллиона рублей.

Это был полный список арестованного имущества, не включая земельные участки и недвижимость. Они принадлежат семье Блиновских, а указанное в списке арестованное имущество является активами конкретно Алексея.

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#суд
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«Это большая трагедия»: муж Елены Ваенги высказался о смерти поклонницы певицы на концерте в Твери
25 февраля 2025, 13:46

Елена Ваенга (фото: Instagram* @vaengaofficial)

71-летняя пенсионерка Тамара скончалась во время концерта Елены Ваенги в Твери. Супруг певицы Роман Садырбаев выразил соболезнования родным ушедшей из жизни зрительницы выступления.
23 февраля заслуженная артистка России Елена Ваенга дала концерт в ДК «Пролетарка» в Твери. После первого отделения двум пожилым зрительницам стало плохо. На место прибыли медики. Им удалось спасти одну женщину, а вторая скончалась ещё до их приезда. По словам зрителей, в зале было слишком душно, но организаторы никак не отреагировали на жалобы.

Причиной смерти 71-летней Тамары назвали оторвавшийся тромб. Узнав о произошедшем в зале, Ваенга не смогла продолжить выступление и перенесла концерт на 29 ноября. Она уточнила, что все билеты будут действительны, доплачивать не придётся.

Супруг исполнительницы в беседе с VOICE прокомментировал смерть поклонницы ваенги. Музыкант назвал случившееся трагедией и выразил искренние соболезнования родственникам погибшей.

«Искренне соболезнования родственникам. Это большая трагедия», – высказался Садырбаев.

Роман Садырбаев (фото: Instagram* @vaengaofficial)

Многие звёзды прокомментировали действия Ваенги. Так, Ольга Зарубина отметила, что в такой ситуации было бы очень сложно продолжать концерт, а бывшая жена Александра Малинина заявила, что певица поступила правильно.

Также инцидент прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов. Он подчеркнул, что, оказавшись на месте Елены, не стал бы останавливать выступление, однако назвал её решение верным.

«Лену трагедия не надломит: это исключено. Отработав почти всё выступление, она перенесла его на другую дату по тем же билетам. Получается, что она второй концерт даст бесплатно. Это, конечно, поступок. Она, безусловно, выделяется из мира шоу-бизнеса», – заявил телеведущий.
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*запрещён в РФ
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#тверская область
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На Урале главу поселения, депутата и его сына задержали по подозрению в убийстве
25 февраля 2025, 12:35

Фото: iStock/Rawf8

Правоохранительные органы задержали главу Рымникского сельского поселения Брединского района Челябинской области, депутата этого района и его сына по подозрению в убийстве местной жительницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительной версии, женщина много жаловалась на плохую работу властей.

Отмечается, что жительница Брединского района Гульназ имела давний конфликт с главой села Дмитрием Рудским и депутатом Александром Брухалем. Женщина называла их крысами и беспредельщиками. По словам родственников погибшей, она была одноклассницей Брухаля, который преследовал её на протяжении двух лет.

По версии следователей, 23 февраля чиновники перебрали с алкоголем и приехали к её дому. Напуганная Гульназ вызвала полицейских, но было уже поздно. Брухаль и Рудской ворвались в дом, схватили женщину и увезли её на окраину села, где избили руками и лопатой. Позже тело жертвы со следами ожогов было обнаружено в овраге на обочине дороги.

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#женщина
#чиновники
#убийство
#челябинск
#задержание
#полиция
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Мошенники обманули студентку, заставив ее передать ценности на сумму более 5,7 млн рублей
Мошенники заставили студентку РТУ МИРЭА вынести из дома украшения и деньги
25 февраля 2025, 08:22

Фото: iStock/JuYochi

В Москве телефонные мошенники обманули 19-летнюю студентку Российского технологического университета (РТУ МИРЭА), заставив ее вынести из дома все ювелирные украшения и деньги. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет РИА Новости.
По информации источника, в течение дня студентке поступали звонки с неизвестных номеров в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Мошенники убедили девушку, что для сохранения семейных средств и ювелирных изделий ей необходимо передать все это курьеру.

В результате студентка передала курьеру более 41,6 тысячи евро, свыше 2 тысяч долларов и ювелирные украшения на сумму более 1,6 миллиона рублей. Общий материальный ущерб составил более 5,7 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента.

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#расследование
#ущерб
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Москвич получил сразу 11 штрафов из-за экстремистских цитат в соцсетях
25 февраля 2025, 06:34

Фото: iStock/TheCrimsonRibbon

Жителю Москвы было выписано сразу 11 штрафов за публикацию экстремистских цитат на своей странице в «ВКонтакте». Об этом пишет РИА Новости.
На мужчину было составлено 11 протоколов за публикацию экстремистских материалов с 2022 года. В поле зрения оперуполномоченного Центра по борьбе с экстремизмом москвич попал только в январе.

Кузьминский суд Москвы назначил жителю 11 штрафов за неправомерные действия, а именно распространение экстремистских материалов и публичную демонстрацию нацистской символики. Сам же нарушитель свою вину признал и раскаялся в содеянном.

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#экстремизм
#москва
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