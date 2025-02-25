В Кузбассе раскрыли тайну таинственного исчезновения 16-летней студентки

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В Кузбассе студентка не вернулась в общежитие, после чего ее начали искать. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.
По данным издания, сотрудники Росгвардии пропавшую девушку нашли в Югре. Оказалось, что она уехала из поселка Яшкино, но не предупредила об этом работников общежития при учебном заведении. Когда студентка не пришла ночевать, сотрудники сразу обратились в полицию.
Информацию с приметами 16-летней девушки передали всем подразделениям вневедомственной охраны Росгвардии. Уже вечером юргинские росгвардейцы обнаружили пропавшую на улице Заводской, когда она выходила из подъезда.
Отмечается, что студентка сразу после занятий отправилась в другой город в гости к другу.
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Информацию с приметами 16-летней девушки передали всем подразделениям вневедомственной охраны Росгвардии. Уже вечером юргинские росгвардейцы обнаружили пропавшую на улице Заводской, когда она выходила из подъезда.
Отмечается, что студентка сразу после занятий отправилась в другой город в гости к другу.
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Элина Позднякова