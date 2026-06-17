Три подростка попали в смертельное ДТП в российском городе

17 июня 2026, 08:57

Два подростка погибли в ДТП с легковушками в Стерлитамаке

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Стерлитамаке два человека погибли и один пострадал в результате аварии. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Республики Башкортостан.