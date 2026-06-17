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Три подростка попали в смертельное ДТП в российском городе

Два подростка погибли в ДТП с легковушками в Стерлитамаке
Фото: iStock/maxim4e4ek

В Стерлитамаке два человека погибли и один пострадал в результате аварии. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Республики Башкортостан.



Трагедия произошла в ночь на 17 июня на улице Худайбердина. По данным ведомства, 18-летний водитель ВАЗ-2109 при выезде с прилегающей территории врезался в Renault Espace.

Несовместимые с жизнью травмы получили сам автомобилист и 17-летний юноша, находившийся с ним в машине. Еще одного 16-летнего пассажира «девятки» доставили в городскую больницу.

Мужчина за рулем иномарки не пострадал. В настоящее время все причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что 11 человек пострадали при столкновении пассажирской «Газели» с Lada Kalina в Гагаринском районе Саратова.

Лидия Пономарева

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