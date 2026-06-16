ДТП произошло на проспекте Мира в Москве
На проспекте Мира в Москве произошло массовое ДТП, повлекшее за собой серьезные затруднения движения. Городские оперативные службы уже работают на месте инцидента.
О происшествии стало известно 16 июня. Департамент транспорта призывает водителей планировать маршрут в объезд указанного участка. Информация о жертвах и причинах аварии пока не поступала.
Ранее в Саратовской области столкнулись «Газель» с дорожными рабочими и Lada Kalina. Травмы получили 11 человек, включая двух водителей и пассажиров легковушки.
Всех пострадавших доставили в больницу. Их состояние — средней тяжести.
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