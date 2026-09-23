В Кузбассе с начала года в ДТП погибли девять детей

23 сентября 2026, 15:00

Фото: iStock/Anton Novikov

В Кемеровской области с начала 2026 года в дорожно-транспортных происшествиях погибли девять детей, ещё 258 пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.





По данным «Сiбдепо», большее число аварий с участием несовершеннолетних произошло летом. В этот период погибло пятеро детей и 140 получили различные травмы. 75 из них находились в тяжёлом состоянии и проходили длительное лечение и реабилитацию.





«Вместе с погибшими выходит, что в новом учебном году за парты не сели 80 детей. Это примерно три школьных класса», — отметил заместитель руководителя Госавтоинспекции Кузбасса Иван Агарков.