В Кузбассе умер ребенок, которого мать оставила в закрытой машине на жаре

23 июня 2026, 13:47

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В Кемеровской области скончался семилетний мальчик, который на фоне теплового удара впал в кому. Об этом сообщили в региональной Следственном комитете.





По данным VSE42.RU, 17 июня мать оставила семилетнего сына в закрытой машине при температуре воздуха выше +26 °С, а сама ушла по делам на несколько часов. Когда женщина вернулась, то обнаружила мальчика без сознания. Ребенка госпитализировали. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но 21 июня малыш скончался.





«Следственными органами СК России по Кемеровской области — Кузбассу жительнице Новокузнецка предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального Следкома.