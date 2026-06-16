Ученик средней школы умер после курения вейпа в Приморье
В Уссурийске скончался ученик средней школы. Предварительно, причиной гибели могло стать курение электронной сигареты. Об этом сообщили в канале «Минздрав Приморья» на платформе MAX.
Смерть подростка наступила внезапно и стремительно. Врачи считают, что наиболее вероятный фактор — использование вейпа. В настоящий момент специалисты продолжают выяснять точные обстоятельства трагедии.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Махачкале врача скорой помощи обвиняют в гибели воспитанницы частного детсада. Следствие полагает, что женщина, прибывшая по вызову, обнаружила у девочки симптомы, требующие экстренной госпитализации, но не организовала транспортировку ребёнка в больницу. В итоге пациентку доставили в медучреждение слишком поздно — спасти её не удалось. Теперь сотруднице скорой грозит уголовная ответственность.
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