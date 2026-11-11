Врач объяснил, почему некоторые люди могут никогда не заболеть ветрянкой
Некоторые люди могут ни разу в жизни не заболеть ветрянкой. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук, эксперт Благотворительного фонда «Острова» Александр Орлов.
По его словам, такое встречается редко — в случаях, когда у человека просто отсутствуют рецепторы к определённому вирусу. Эксперт пояснил, что рецептор представляет собой белковую молекулу на поверхности клетки и действует как своеобразный «замок» для вируса. Если «замка» изначально нет, заразить клетки невозможно.
Наличие антител в крови позволяет понять, сталкивался ли человек с ветрянкой ранее. Орлов уточнил, что взрослые обычно переносят её тяжелее детей. При этом для некоторых пациентов болезнь может протекать очень легко, а иногда — даже остаться полностью незамеченной.
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