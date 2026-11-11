Врач объяснил, почему некоторые люди могут никогда не заболеть ветрянкой

11 ноября 2026, 03:07

Врач-пульмонолог Орлов: Некоторые люди могут ни разу в жизни не заболеть ветрянкой

Фото: iStock/megaflopp

Некоторые люди могут ни разу в жизни не заболеть ветрянкой. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук, эксперт Благотворительного фонда «Острова» Александр Орлов.