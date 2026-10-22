В Кузбассе вагон сошел с рельсов в результате ЧП

22 октября 2026, 11:38

В Новокузнецке произошло столкновение вагонов на путях

Фото: istockphoto/Artur Nichiporenko

В Новокузнецке устанавливают обстоятельства ночного ЧП на железной дороге. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, около трех часов ночи по местному времени на станции Новокузнецк во время маневровых работ столкнулись два пустых пассажирских вагона, один из них сошёл с рельсов.