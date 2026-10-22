В Кузбассе вагон сошел с рельсов в результате ЧП
В Новокузнецке устанавливают обстоятельства ночного ЧП на железной дороге. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, около трех часов ночи по местному времени на станции Новокузнецк во время маневровых работ столкнулись два пустых пассажирских вагона, один из них сошёл с рельсов.
В ведомстве сообщили, что восстановительные работы завершены, пишет VSE42.RU. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия. Проверяется соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
По словам представителей прокуратуры, говорить о том, что именно привело к столкновению, пока рано. Выводы сделают после соответствующего разбирательства.
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