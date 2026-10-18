Достижения.рф

В Новосибирской области вагоны сошли с рельсов

Прокуратура: В Новосибирской области с рельсов сошли четыре вагона
Фото: istockphoto/designbydx

Утром 18 октября на путях необщего пользования, примыкающих к станции Мошково Западно-Сибирской железной дороги, произошёл сход подвижного состава. По предварительным данным, с рельсов сошли четыре порожних полувагона, два из которых опрокинулись.



Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент произошёл при выполнении маневровых работ. Ведомство начало проверку соблюдения требований безопасности при движении и эксплуатации железнодорожного транспорта. Причины происшествия и все обстоятельства устанавливаются.

Ранее в российском регионе сошли с рельсов вагоны с зерном. Следственный комитет инициировал разбирательство.

Кроме того, в Приамурье будут судить дорожника, по вине которого девять вагонов сошли с путей. Уточнялось, что их содержание не обеспечивалось.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0