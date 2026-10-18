В Новосибирской области вагоны сошли с рельсов
Утром 18 октября на путях необщего пользования, примыкающих к станции Мошково Западно-Сибирской железной дороги, произошёл сход подвижного состава. По предварительным данным, с рельсов сошли четыре порожних полувагона, два из которых опрокинулись.
Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент произошёл при выполнении маневровых работ. Ведомство начало проверку соблюдения требований безопасности при движении и эксплуатации железнодорожного транспорта. Причины происшествия и все обстоятельства устанавливаются.
Ранее в российском регионе сошли с рельсов вагоны с зерном. Следственный комитет инициировал разбирательство.
Кроме того, в Приамурье будут судить дорожника, по вине которого девять вагонов сошли с путей. Уточнялось, что их содержание не обеспечивалось.
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