В Новосибирской области вагоны сошли с рельсов

18 октября 2026, 11:35

Прокуратура: В Новосибирской области с рельсов сошли четыре вагона

Фото: istockphoto/designbydx

Утром 18 октября на путях необщего пользования, примыкающих к станции Мошково Западно-Сибирской железной дороги, произошёл сход подвижного состава. По предварительным данным, с рельсов сошли четыре порожних полувагона, два из которых опрокинулись.