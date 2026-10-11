В российском регионе сошли с рельсов вагоны с зерном
В Курской области возбудили уголовное дело после схода с рельсов вагонов с зерном. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Инцидент произошёл в сентябре 2026 года на станции Льгов-2. При транспортировке восьми вагонов с зерном состав сошёл с рельсов по технической причине.
В результате происшествия повредились железнодорожное полотно и вагоны, а владельцы понесли ущерб на сумму более миллиона рублей. Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее причинение крупного ущерба). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее грузовой поезд сошел с рельсов в одном регионе России. Подробности — в нашем материале.
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