В российском регионе сошли с рельсов вагоны с зерном

11 октября 2026, 19:19

В Курской области сошли с рельсов вагоны с зерном, СК открыл дело

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Курской области возбудили уголовное дело после схода с рельсов вагонов с зерном. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.