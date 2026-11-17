17 ноября 2026, 11:35

В Кемерове столкнулись ВАЗ-2114 и Honda CR-V, пострадали семь человек

Фото: Главное управление МВД России по Кемеровской области

В Кемерове произошло ДТП с участием двух автомобилей, в котором пострадали семь человек.