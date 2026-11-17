В Кузбассе водитель без прав устроил ДТП с семью пострадавшими
В Кемерове произошло ДТП с участием двух автомобилей, в котором пострадали семь человек.
Как сообщает Сiбдепо со ссылкой на полицию Кузбасса, дорожно-транспортное происшествие случилось около полуночи на улице Юрия Двужильного.
Там столкнулись ВАЗ-2114 и Honda CR-V. 24-летний водитель «четырнадцатой» выехал на встречную полосу и врезался в Honda. Установлено, что водительских прав у него нет.
В результате столкновения травмы разной степени тяжести получили оба водителя и пятеро пассажиров из обеих машин. На водителя ВАЗа сотрудники полиции составили протоколы за езду без прав и без полиса ОСАГО. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
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