17 ноября 2026, 10:57

Под Истрой водитель «Чери» столкнулся с микроавтобусом, есть пострадавшие

Фото: Istock/Aleksei Andreev

В Подмосковье водитель автомобиля «Чери» столкнулся с микроавтобусом. Подробности приводит Главное управление МВД России по Московской области.