В Подмосковье легковушка протаранила микроавтобус с пассажирами
В Подмосковье водитель автомобиля «Чери» столкнулся с микроавтобусом. Подробности приводит Главное управление МВД России по Московской области.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в 06:30 мск в городском округе Истра. На 7-м километре автодороги ММК — Павловская Слобода — Нахабино водитель 1968 года рождения управлял легковым автомобилем марки «Чери».
При выезде со второстепенной дороги он совершил столкновение с микроавтобусом. В салоне автобуса находились шесть пассажиров. После аварии двое из них обратились за медицинской помощью.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки они примут решение в порядке, предусмотренном законодательством.
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