В Кузбассе возбудили дело против мужчины, который застрелил собаку

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В Кузбассе возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который застрелил бездомную собаку, об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.
По информации ведомства, в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что в её дворе мужчина только застрелил собаку. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.
Стрелка схватили сразу. Он оставался во дворе в своём личном автомобиле. При обыске машины был обнаружен обрез охотничьего ружья и два патрона.
Мужчина признался в содеянном заявив, что собака была агрессивной.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о незаконном приобретении и хранении оружия, а также о жестоком обращении с животными.
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Стрелка схватили сразу. Он оставался во дворе в своём личном автомобиле. При обыске машины был обнаружен обрез охотничьего ружья и два патрона.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о незаконном приобретении и хранении оружия, а также о жестоком обращении с животными.
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Евгения Парфентьева