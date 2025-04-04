«Жалко не то ​слово»: Гуф прокомментировал смерть Паши Техника

Гуф и Паша Техник (Фото: Instagram* @therealguf)
Вечером 4 апреля стало известно о смерти Паши Техника, который скончался на 41-году жизни. Его коллега Гуф (Алексей Долматов) отреагировал на смерть рэпера, попрощавшись с мужчиной в своем блоге. У него также состоялся разговор с изданием «Super.ru», где он назвал погибшего классным парнем.
«Спи спокойно, брат. Нет слов. Мы будем очень скучать», — отметил Гуф в личных соцсетях.В беседе с «Super.ru» он вспомнил последнюю встречу с Пашей 8 марта в реабилитационном центре. По словам Гуфа, они не были близкими друзьями, но всегда тепло общались и уважали друг друга. Рэпер признался, что новость о смерти его не удивила — неделю назад он уже слышал, как всё серьёзно, и морально готовился к худшему.
«Он очень умный, порядочный, веселый, классный парень. Гораздо интеллигентнее, чем его знает общая масса. (...) Жалко (его) не то слово. Я очень любил Пашка. Земля пухом», — сказал Гуф.
Паша Техник (Фото: Instagram* @techniquepashalive)
Алексей планирует прийти на похороны Паши, если будет в городе, и добавил, что эта утрата заставила его ещё раз задуматься о вреде зависимостей, хотя опасность он и без того осознавал — поэтому не шел на риски.
«Я не охочусь на смерть», — добавил российский рэпер.
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На прошлой неделе Техник попал в реанимацию в Таиланде с аспирационной пневмонией и сепсисом — врачи связывали это с возможным отравлением веществами. Лёгкие рэпера были почти полностью разрушены, его поддерживали аппараты ИВЛ и ЭКМО.
Днём 4 апреля выяснилось, что он пережил клиническую смерть, а к вечеру состояние ухудшилось, и Паша скончался.
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Мария Моисеева