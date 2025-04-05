Экс-губернатор Свердловской области стал фигурантом уголовного дела о коррупции

Евгений Куйвашев (Фото: kremlin.ru)
Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом в уголовном деле о коррупции. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Следственные действия в отношении Куйвашева проводятся уже несколько дней: сначала в Екатеринбурге, затем в Москве. Его процессуальный статус официально не подтверждён. С 3 апреля информация распространяется противоречивая — одни утверждают, что экс-губернатор стал подозреваемым в деле о взятке в крупном размере, другие говорят, что он является в деле свидетелем.
Ранее Куйвашев, ушедший в отставку неделю назад, отказался комментировать информацию о возможном задержании.
26 марта президент России Владимир Путин назначил новым губернатором Свердловской области Дениса Паслера.
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Ранее Куйвашев, ушедший в отставку неделю назад, отказался комментировать информацию о возможном задержании.
26 марта президент России Владимир Путин назначил новым губернатором Свердловской области Дениса Паслера.
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Мария Моисеева