В Кузбассе заседания по делу экс-главы правительства Телегина переносили 259 раз
В Кемеровской области заседание по делу бывшего председателя правительства региона Вячеслава Телегина откладывали 259 раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные картотеки дел Ленинск-Кузнецкого городского суда.
Заседания откладывались с 11 января 2024 года по настоящее время. Из 259 переносов пять произошли из-за неявки защитника, один — из-за отсутствия самого подсудимого. Ещё 253 раза заседание переносилось по другим основаниям. 6 марта по делу состоялось очередное заседание, на котором суд допросил свидетелей со стороны защиты.
Ранее Телегину избрали меру пресечения в виде домашнего ареста — суд отправил его под него 11 января 2023 года. В региональном управлении ФСИН России также сообщили, что появившаяся в СМИ информация о нарушении фигурантом условий домашнего ареста не соответствует действительности. Телегина обвиняют в хищении 72 миллионов рублей.
