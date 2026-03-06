В Кузбассе заседания по делу экс-главы правительства Телегина переносили 259 раз

06 марта 2026, 16:26

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

В Кемеровской области заседание по делу бывшего председателя правительства региона Вячеслава Телегина откладывали 259 раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные картотеки дел Ленинск-Кузнецкого городского суда.