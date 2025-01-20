Рецидивист, зарезавший девушку в «Запорожце» Гоши Куценко, попросился на СВО

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Рецидивист Альберт Абдуллин, зарезавший девушку и спрятавший её тело в «Запорожце» Гоши Куценко, попросился на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что в Дорогомиловском суде Москвы в понедельник состоялось заседание, в ходе которого рассматривалась мера пресечения в отношении убийцы. В это время 30-летний безработный рецидивист прикрывал лицо от журналистов листом бумаги, на котором была написала речь с просьбой об отправке его в зону СВО.
Однако суд принял решение арестовать Абдуллина и поместить его в СИЗО до 19 марта.
Напомним, что в понедельник в припаркованном автомобиле в одном из дворов на Кутузовском проспекте было обнаружено тело женщины с множественными колото-резаными ранами. Выяснилось, что ретро-автомобиль «Запорожец» принадлежит актёру Гоше Куценко. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Однако суд принял решение арестовать Абдуллина и поместить его в СИЗО до 19 марта.
Напомним, что в понедельник в припаркованном автомобиле в одном из дворов на Кутузовском проспекте было обнаружено тело женщины с множественными колото-резаными ранами. Выяснилось, что ретро-автомобиль «Запорожец» принадлежит актёру Гоше Куценко. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова