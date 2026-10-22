В Кузбассе заживо сгорели двое детей
В Кузбассе при пожаре в частном доме погибли двое детей. Об этом сообщили областные управления МЧС, Следственного комитета и прокуратуры.
По информации спасателей, к прибытию пожарно-спасательных подразделений здание горело открытым пламенем, пишет VSE42.RU. При разборе завалов обнаружили тела двух мальчиков. Площадь пожара составила 71 квадратный метр. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в обогревателе.
Следком уточняет, что родителей в момент пожара дома не было. По факту гибели детей возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Во время расследования назначат пожарно-техническую экспертизу.
Прокуратура взяла расследование на контроль. Началась проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности.
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