Один человек погиб во время страшного пожара в московской многоэтажке

20 октября 2026, 22:31

В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке, эвакуированы 10 жильцов

Фото: Istock/Vladimir Razguliaev

В столичной многоэтажке произошёл пожар. Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», в результате один человек погиб.