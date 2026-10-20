Один человек погиб во время страшного пожара в московской многоэтажке
В столичной многоэтажке произошёл пожар. Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», в результате один человек погиб.
Квартира загорелась на втором этаже на улице Уральской. В настоящий момент спасатели эвакуируют жильцов из многоквартирного дома. В горящей квартире они обнаружили тело человека. Сообщается, что там же находились восьмилетний ребёнок и взрослый — их уже эвакуировали.
Сейчас сотрудники скорой помощи осматривают пострадавших. По словам соседей, перед пожаром из того самого жилья слышались крики и ругань, после этого начался пожар. Точные причины возгорания выясняются. Всего спасли 10 человек.
До этого сообщалось о серьёзном возгорании на Жулебинском бульваре. Там пожар возник в квартире на восьмом этаже многоэтажки.
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