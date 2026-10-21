В старейшем заповеднике Хабаровского края вспыхнул пожар

21 октября 2026, 05:25

В Хабаровском крае на территории Большехехцирского заповедника вспыхнул пожар

Фото: iStock/wirot pathi

В Хабаровском крае загорелась территория Большехехцирского заповедника — старейшей особо охраняемой природной зоны региона. Об этом сообщает ТАСС.