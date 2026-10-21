В старейшем заповеднике Хабаровского края вспыхнул пожар
В Хабаровском крае загорелась территория Большехехцирского заповедника — старейшей особо охраняемой природной зоны региона. Об этом сообщает ТАСС.
Очаг возгорания обнаружили в 2,9 километра от посёлка Корфовский Хабаровского района. Огонь охватил 10 гектаров. По предварительным сведениям министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона, пламя перешло на заповедник с других земель.
В настоящий момент пожар уже локализовали. На тушении работают четыре специалиста, задействована одна единица техники.
Большехехцирский заповедник создали в октябре 1963 года, его площадь составляет 45 тысяч гектаров. Природная зона отличается большим биологическим разнообразием — так, например, в её водоёмах обитает редкая дальневосточная мягкотелая черепаха.
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