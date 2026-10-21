Ребёнок с ДЦП серьёзно пострадал при пожаре в московской многоэтажке, его мать погибла

21 октября 2026, 00:36

SHOT: В Москве ребёнок с ДЦП пострадал при пожаре в многоэтажке, его мать не выжила

Фото: iStock/Smith Assavarujikul

В Москве при пожаре в многоэтажке на улице Уральской серьёзно пострадал ребёнок с ДЦП, его мать умерла в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.