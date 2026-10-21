Ребёнок с ДЦП серьёзно пострадал при пожаре в московской многоэтажке, его мать погибла
В Москве при пожаре в многоэтажке на улице Уральской серьёзно пострадал ребёнок с ДЦП, его мать умерла в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, что инцидент случился вчера вечером. Перед возгоранием жильцы дома услышали из квартиры на втором этаже крики и ругань, а затем хлопок, похожий на взрыв. После этого из помещения вырывалось пламя, а подъезд заволокло плотным тёмным дымом.
Огнеборцы оперативно прибыли на место и начали тушить пожар, во время которого из дома эвакуировали сорок человек. После ликвидации возгорания в квартире обнаружили тело мужчины. Отмечается, что там жила семья с ребёнком, у которого ранее диагностировали ДЦП. Несовершеннолетнего и его мать увезли на машине скорой помощи в состоянии клинической смерти. Позже поступила информация о том, что женщина скончалась в больнице. Ребёнок жив — врачам удалось стабилизировать его состояние.
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