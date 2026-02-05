В Кузбассе женщина зарезала своего сожителя во время конфликта

05 февраля 2026, 11:39

Фото: iStock/zoka74

В Междуреченске Кемеровской области 3 февраля, во вторник, 36-летняя женщина во время ссоры зарезала своего сожителя. Об этом сообщили в СУ СК по Кузбассу.





По данным VSE42.RU, мужчина скончался на месте. Женщину оперативно задержали. На допросе она призналась в убийстве. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении преступницы под стражу.





«В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, обвиняемая нанесла своему сожителю множественные удары ножом в область грудной клетки и верхних конечностей», — уточнили в ведомстве.

«По версии следствия, мужчина во время ссоры распылил газовый баллончик в лицо женщины. Пока она не могла открыть глаза из-за сильной боли и жжения, он схватил швабру и ударил соседку несколько раз по голове и спине», — говорится в материале издания.