В Кузбассе женщина зарезала своего сожителя во время конфликта
В Междуреченске Кемеровской области 3 февраля, во вторник, 36-летняя женщина во время ссоры зарезала своего сожителя. Об этом сообщили в СУ СК по Кузбассу.
По данным VSE42.RU, мужчина скончался на месте. Женщину оперативно задержали. На допросе она призналась в убийстве. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении преступницы под стражу.
«В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, обвиняемая нанесла своему сожителю множественные удары ножом в область грудной клетки и верхних конечностей», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых установят психическое состояние обвиняемой в момент преступления.
Тем временем в Ленинске-Кузнецком 32-летний мужчина напал на свою 48-летнюю соседку по общежитию, пишет «Сiбдепо».
«По версии следствия, мужчина во время ссоры распылил газовый баллончик в лицо женщины. Пока она не могла открыть глаза из-за сильной боли и жжения, он схватил швабру и ударил соседку несколько раз по голове и спине», — говорится в материале издания.
Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. Задержанному вменяют статью «Хулиганство». Ему грозит до семи лет тюрьмы.