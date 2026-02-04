Стала известна личность остановленных на Рублевке мужчин, которые похитили и убили человека в Пензе

04 февраля 2026, 02:30

Ликвидированный в перестрелке на Рублевке мужчина имел судимость за двойное убийство

Фото: iStock/Chalabala

Сотрудники полиции провели в Москве операцию по задержанию двух подозреваемых в похищении человека, одного из них ликвидировали. Подробности о личностях фигурантов приводятся в материале mk.ru.





По информации издания, ликвидированным во время перестрелки оказался 41-летний Михаил Леонтьев. Отмечается, что мужчина имел две судимости.



В 2010 году Леонтьев «прикрыл» своего знакомого, который задушил девушку в машине, и помог сжечь труп. В 2015 году он получил длительный тюремный срок за двойное убийство, однако сумел выйти на свободу досрочно.



Оказавшись на воле, Леонтьев устроился работать охранником в новый жилой комплекс в Пензе. Именно в этом городе мужчина нашел себе сообщника — 38-летнего местного жителя Алексея Ланчикова.



Фотографии фигурантов опубликовали в Telegram-канале Mash. Вместе они похитили, а затем убили 39-летнего мужчину в Пензенской области.



Во время операции по задержанию преступники оказали сопротивление, в ответ сотрудники правоохранительных органов применили табельное оружие. Леонтьев получил смертельное ранение, а Ланчикова доставили в полицию для допроса.