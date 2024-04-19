В квартире азербайджанца, зарезавшего москвича, нашли более 44 млн рублей

Российская ПВО минувшей ночью перехватила и уничтожила три ракеты ракеты ATACMS, а также 25 снарядов РСЗО Vampire и 3 украинских дрона, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что 25 снарядов и три беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области. Ракеты ATACMS система ПВО уничтожила над акваторией Черного моря.





В результате происшествия жертв и разрушений нет.



