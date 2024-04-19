В квартире азербайджанца, зарезавшего москвича, нашли более 44 млн рублей

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Во время обысков в квартире подозреваемого в убийстве 25-летнего москвича, правоохранители нашли более 44 миллионов рублей. Об этом сообщили в столичном управлении СК России.
Кроме того, в квартире уроженца Азербайджана обнаружено около 300 тысяч долларов США.
В настоящее время денежные средства изъяты правоохранителями, устанавливается законность происхождения купюр.
Напомним, резонансное убийство в Москве произошло 18 апреля. 25-летний парень сделал замечание водителю иномарки, которые припарковал машину на тротуаре. В ответ Шахин Аббасов ударил мужчину ножом. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.
Злоумышленник объявлен в розыск.
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В настоящее время денежные средства изъяты правоохранителями, устанавливается законность происхождения купюр.
Напомним, резонансное убийство в Москве произошло 18 апреля. 25-летний парень сделал замечание водителю иномарки, которые припарковал машину на тротуаре. В ответ Шахин Аббасов ударил мужчину ножом. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.
Злоумышленник объявлен в розыск.
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Анастасия Хохлова