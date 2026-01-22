Достижения.рф

В Приморье два человека погибли в ДТП с автобусом с китайскими туристами

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

В Приморье в ДТП с участием автобуса и грузовика погибли два человека — водитель автобуса и женщина-пассажир. Об этом сообщает РИА Новости.



По предварительной информации, автобус следовал из Китая с туристами. Число пострадавших уточняется. Авария произошла на трассе в районе Барабаша Хасанского района, добавили в региональном Минздраве.

Ранее стало известно, что губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в аварию. Как оказалось, машину с главой региона занесло на опасном участке дороги. Градоначальника госпитализировали в больницу.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0