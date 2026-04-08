Сотрудники МЧС нашли тела двух погибших после обвала в штольне в Приамурье

Фото: iStock/sudok1

В Амурской области спасатели обнаружили тела двух погибших после обвала в заброшенной штольне в Селемджинском районе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на центр гражданской защиты и пожарной безопасности региона.



Отмечается, что обвал произошёл в районе посёлка городского типа Токур. В момент трагедии в штольне находились три человека. Один пострадавший сумел выбраться самостоятельно, но другие остались под завалами. В настоящий момент поисково-спасательные работы на месте подошли к концу, и специалисты подняли тела на поверхность тела двух погибших.

К операции привлекались горноспасатели МЧС РФ из Хабаровского края, оперативная группа главного управления МЧС и представители Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. Обстоятельства случившегося все еще выясняются.

Мария Моисеева

